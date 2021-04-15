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В Баарановичах убили женщину, части тела выбросили в мусорные контейнеры

15.04.2021 11:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 14 апреля мужчина нашел в мусорном контейнере вблизи многоквартирных домов части тела женщины. Туда выехали следователи.


По отпечаткам пальцев установили личность убитой — ею оказалась 45-летняя местная жительница.

По подозрению в убийстве задержан 50-летний минчанин.


Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч.2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное с особой жестокостью).

 
 
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Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч.2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное с особой жестокостью).
 
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