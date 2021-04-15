Минчанин убил и расчленил женщину в Барановичах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства жестокого убийства женщины в Барановичах (Брестская область), сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Вечером 14 апреля мужчина сообщил в милицию об обнаружении в мусорном контейнере возле дома частей тела женщины. Следователи и эксперты ГКСЭ смогли установить, что убитая – 45-летняя местная жительница.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан 50-летний минчанин", - сообщили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью) УК РБ. Сейчас они проводят следственный действия с участием подозреваемого.

"Все обстоятельства совершения преступления, в том числе мотив, устанавливаются", - добавили в СК.