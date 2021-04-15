ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанин убил и расчленил женщину в Барановичах

15.04.2021 11:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства жестокого убийства женщины в Барановичах (Брестская область), сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Вечером 14 апреля мужчина сообщил в милицию об обнаружении в мусорном контейнере возле дома частей тела женщины. Следователи и эксперты ГКСЭ смогли установить, что убитая – 45-летняя местная жительница.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан 50-летний минчанин", - сообщили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью) УК РБ. Сейчас они проводят следственный действия с участием подозреваемого.

"Все обстоятельства совершения преступления, в том числе мотив, устанавливаются", - добавили в СК.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Части тела подозреваемый спрятал в мусорном контейнере возле жилых домов; возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью".
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Суд по делу Бабарико: свидетели из СИЗО КГБ продолжают давать показания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by