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Минчанин убил и расчленил женщину в Барановичах
15.04.2021 11:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства жестокого убийства женщины в Барановичах (Брестская область), сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Вечером 14 апреля мужчина сообщил в милицию об обнаружении в мусорном контейнере возле дома частей тела женщины. Следователи и эксперты ГКСЭ смогли установить, что убитая – 45-летняя местная жительница.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан 50-летний минчанин", - сообщили в СК.
Следователи возбудили уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью) УК РБ. Сейчас они проводят следственный действия с участием подозреваемого.
"Все обстоятельства совершения преступления, в том числе мотив, устанавливаются", - добавили в СК.
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Части тела подозреваемый спрятал в мусорном контейнере возле жилых домов; возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью".
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