Суд по делу Бабарико: свидетели из СИЗО КГБ продолжают давать показания

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и еще семи обвиняемых в коррупционных преступлениях.

Сегодня продолжился допрос очередного свидетеля по делу, передает корреспондент Sputnik из зала суда. Это шестой свидетель – как и пять предыдущих, он находится в СИЗО КГБ в качестве обвиняемого по иному уголовному делу.

Ряд свидетелей, которые были допрошены в суде, дали показания о том, что давали взятки Бабарико. Всех свидетелей, которые содержатся в СИЗО КГБ, в зал суда заводит конвой, на них надеты наручники, рядом с ними на протяжении всего допроса находятся три конвоира.

© Sputnik / Анна Нефедова Всех свидетелей, которые содержатся в СИЗО КГБ, в зал суда заводит конвой, на них надеты наручники, рядом с ними на протяжении всего допроса находятся три конвоира

Как следует из информации, озвученной в суде, часть свидетелей написали явки с повинной, и отношении них было прекращено уголовное дело, связанное с Виктором Бабарико.

Во время допроса в суде больше всего вопросов свидетелям задают прокуроры, а также адвокаты ключевого обвиняемого. Сам Виктор Бабарико, а также остальные обвиняемые пока не задали ни одного вопроса свидетелям.

Сегодня заседание суда началось с заявления ходатайства адвоката Бабарико о том, чтобы не зачитывать в суде протоколы допроса свидетеля. По мнению защитника Бабарико, это дает преимущество стороне обвинения. Суд данное ходатайство отклонил и продолжил заседание.

Сегодня продолжают допрашивать еще одного руководителя коммерческой структуры, которая взаимодействовала с Белгазпромбанком, выясняются вопросы движения денежных средств на счетах офшорных компаний.

В ближайшее время должны допросить одного из ключевых свидетелей по делу. Как отмечают эксперты, именно ему принадлежит идея, как реализовать проект "стартапа", о котором в своем выступлении в суде говорил Бабарико.

В чем обвиняют Бабарико и других фигурантов?

Дело, главным фигурантом которого проходит Виктор Бабарико, рассматривают уже почти два месяца, при этом допрос обвиняемых (всего их восемь) закончился лишь на прошлой неделе.

По данным следствия КГБ, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, занимавшаяся выводом деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.

Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях – в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. Согласно белорусскому законодательству, Бабарико грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее бывший банкир отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить максимальное наказание, свою вину он не признал в полном объеме .

Остальные фигуранты дела дали признательные показания.