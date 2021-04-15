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Иностранные монеты стали добычей воров в Брестской области

15.04.2021 12:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Четыре года лишения свободы могут получить двое мужчин за кражу медяков. Об этом сообщает пресс-служба брестской милиции.

Двое безработных разузнали об удаленной деревне Глинно на юге Беларуси, которая обычно пустует и только летом ее наполняют дачники. Предварительно оценив обстановку на месте и убедившись, что за ними никто не следит, злоумышленники взломали дверной замок.

При осмотре дома и поиске ценных вещей на глаза подозреваемым попался электросчетчик. А затем настоящий "клад": в потайном ящике швейной машинки были найдены польские гроши 1923 года выпуска. 

© Photo : СК Беларуси
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29 монет напарники – одному из них 40, другому 55 лет – поделили, оставив одну, чтобы выяснить ее стоимость. Решено было отпраздновать кражу. Для этого на металлолом сдали медную проволоку из счетчика. Своим поведением они привлекли внимание милиции. И объяснить нахождение монет в карманах никак не смогли.

Сотрудники уголовного розыска выяснили маршрут передвижения дуэта и обнаружили взломанные двери. 72-летний хозяин пострадавшего жилья объяснил, что высокой стоимости у монет номиналом 20 и 50 грошей нет. Они хранились как семейная реликвия.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Напарники проникли в пустующий сельский дом, где нашли горсть польских монет начала прошлого столетия.
 
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