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Более 3 тысяч "протестных" дел заведено в Беларуси – Генпрокурор

15.04.2021 13:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Правоохранительная система Беларуси в минувшем году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, которые были направлены на разрушение правопорядка и белорусской государственности, об этом заявил заместитель генпрокурора Геннадий Дыско.

"За истекший период зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста", - сказал он.

По данным замгенпрокурора, выявлено:

  • более 750 фактов осквернения сооружений и порчи имущества,
  • около 600 случаев оскорблений представителей власти, дел,
  • более 300 - насилия или угроз его применения в отношении сотрудников милиции.

Протесты после выборов в Беларуси

Массовые протестные акции начались после прошедших в августе 2020 года выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действубщий глава государства Александр Лукашенко. В стране начались массовые протесты акции оппозиции, сопряженные с беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. 

В феврале 2021 года глава КГБ Иван Тертель заявил, что ситуация в стране стабилизирована, а пик протестов пройден. При этом, по его словам, "заграничные центры, которые спонсируются и финансируются за счет различных фондов, продолжают функционировать, они радикализируются и предпринимают попытки все-таки возобновить вот эти действия, которые были раньше".

В СК сообщили, что работа по установлению лиц, совершивших правонарушения, будет продолжаться.

Участникам акций может грозить до 10 лет лишения свободы – за злостное хулиганство (ст. 339 УК), до 3 лет -  за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ч.1 ст.342 УК).

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в следственном комитете сообщали, что работа по установлению лиц, совершивших правонарушения, будет продолжаться.
 
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