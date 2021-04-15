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Более 3 тысяч "протестных" дел заведено в Беларуси – Генпрокурор
15.04.2021 13:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Правоохранительная система Беларуси в минувшем году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, которые были направлены на разрушение правопорядка и белорусской государственности, об этом заявил заместитель генпрокурора Геннадий Дыско.
"За истекший период зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста", - сказал он.
По данным замгенпрокурора, выявлено:
Протесты после выборов в Беларуси
Массовые
В феврале 2021 года глава КГБ Иван Тертель
В СК
Участникам акций может грозить до 10 лет лишения свободы – за злостное хулиганство (ст. 339 УК), до 3 лет - за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ч.1 ст.342 УК).
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Ранее в следственном комитете сообщали, что работа по установлению лиц, совершивших правонарушения, будет продолжаться.
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