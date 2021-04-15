ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Маленький ребенок выпал из окна 2-го этажа в Пинском районе

15.04.2021 16:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Пятилетний ребенок попал в больницу после падения из окна второго этажа в Пинском районе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

По информации СК, несчастный случай произошел во вторник 13 апреля, когда мальчик с мамой пришли в гости к тете.

"Пока взрослые были в отдельной комнате, мальчик взобрался на подоконник, открыл окно и выпал из него с высоты второго этажа", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что при падении несовершеннолетний получил травмы, его доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По факту Пинский межрайотдел СК начал проверку, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас мальчик находится в больнице, по информации Следственного комитета, его жизни ничего не угрожает.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Витебские десантники занялись воспитанием тиктокера, плевавшего на мемориал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by