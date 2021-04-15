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Маленький ребенок выпал из окна 2-го этажа в Пинском районе
15.04.2021 16:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Пятилетний ребенок попал в больницу после падения из окна второго этажа в Пинском районе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
По информации СК, несчастный случай произошел во вторник 13 апреля, когда мальчик с мамой пришли в гости к тете.
"Пока взрослые были в отдельной комнате, мальчик взобрался на подоконник, открыл окно и выпал из него с высоты второго этажа", – сказали в комитете.
Там также уточнили, что при падении несовершеннолетний получил травмы, его доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
По факту Пинский межрайотдел СК начал проверку, была назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Сейчас мальчик находится в больнице, по информации Следственного комитета, его жизни ничего не угрожает.
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