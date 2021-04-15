Маленький ребенок выпал из окна 2-го этажа в Пинском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Пятилетний ребенок попал в больницу после падения из окна второго этажа в Пинском районе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

По информации СК, несчастный случай произошел во вторник 13 апреля, когда мальчик с мамой пришли в гости к тете.

"Пока взрослые были в отдельной комнате, мальчик взобрался на подоконник, открыл окно и выпал из него с высоты второго этажа", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что при падении несовершеннолетний получил травмы, его доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По факту Пинский межрайотдел СК начал проверку, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

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