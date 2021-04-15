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Витебские десантники занялись воспитанием тиктокера, плевавшего на мемориал

15.04.2021 16:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 15 апреля – Sputnik. Военнослужащие 103-й отдельной военно-десантной бригады занялись патриотическим воспитанием подростка, который недавно выложил у себя в Tik-tok видео, где плюет на воинский мемориал, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Напомним, 12-летний школьник ради хайпа снимал на камеру, как плюет на захоронения солдат, погибших во время войны. Мемориал расположен на Успенской горе в областном центре. Несмотря на то, что социальная сеть сразу удалила ролик как "видео вызывающе оскорбительного характера", пользователи успели оставить на странице школьника множество негативных комментариев.

Видеороликом заинтересовалась и витебская милиция. Как отметили в ИДН, герою ролика, как и его оператору, может грозить заключение в специальное учебное заведение закрытого типа сроком до двух лет. Подросток опубликовал извинения за необдуманный поступок на своей странице в Tik-Tok, а также вместе с товарищем помыл оплеванные плиты. Кроме того, за воспитание молодых людей решили взяться и витебские десантники.

"Накануне военнослужащие 103-й отдельной воздушно-десантной бригады пригласили класс, в котором учится мальчик, в бригаду, провели экскурсию по музею воинской славы, познакомили с историей воздушно-десантных войск в годы Великой Отечественной войны", – отметили в пресс-службе.

© Photo : Министерство обороны Беларуси
Школьник, плевавший на могилы ради хайпа, побывал на полевом выходе с военнослужащими.

И подчеркнули: в бригаде уверены, что смогут помочь школьнику осознать недопустимость его поступка.

Школьник уже побывал на полевом выходе с военнослужащими одного из подразделений. Десантники также планируют активно привлекать Владислава и его одноклассников к мероприятиям накануне Дня Победы, а также познакомить детей с ветеранами Великой Отечественной войны.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сейчас в отношении подростка и его оператора проводится проверка по факту противоправных действий.
 
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