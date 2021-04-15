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Белорус пытался ввезти в Литву сигареты на 1 млн евро

15.04.2021 16:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Крупный груз нелегальных белорусских сигарет задержали на границе с Беларусью литовские таможенники, сообщила Таможенная служба республики.

© CC0 / sipa / pixabay
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Фура DAF с белорусскими номерами следовала в Литву через пункт пропуска Шальчининкай (сопредельный на белорусской территории – Бенякони) в минувшее воскресенье. Водитель машины заявил, что перевозит картон транзитом через Литву в Польшу.

"Однако таможенники, осматривавшие машину, увидели, что картон уложен довольно беспорядочно. После детального осмотра грузовика система рентгеновского контроля показала, что груз – всего лишь имитация: внутри картона прорезаны полости и уложены сигареты", – сказали в службе.

В итоге в машине нашли более 300 тысяч пачек сигарет NZ Gold и Minsk Superslims общей стоимостью более  миллиона евро.

Водителя фуры задержали, а затем выпустили из-под стражи под залог с условием подписки о невыезде.

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Теги: Минск
 
 
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Водителя фуры задержали, а затем выпустили из-под стражи под залог с условием подписки о невыезде.
 
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