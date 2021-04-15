Белорус пытался ввезти в Литву сигареты на 1 млн евро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Крупный груз нелегальных белорусских сигарет задержали на границе с Беларусью литовские таможенники, сообщила Таможенная служба республики.

Фура DAF с белорусскими номерами следовала в Литву через пункт пропуска Шальчининкай (сопредельный на белорусской территории – Бенякони) в минувшее воскресенье. Водитель машины заявил, что перевозит картон транзитом через Литву в Польшу.

"Однако таможенники, осматривавшие машину, увидели, что картон уложен довольно беспорядочно. После детального осмотра грузовика система рентгеновского контроля показала, что груз – всего лишь имитация: внутри картона прорезаны полости и уложены сигареты", – сказали в службе.

В итоге в машине нашли более 300 тысяч пачек сигарет NZ Gold и Minsk Superslims общей стоимостью более миллиона евро.

Водителя фуры задержали, а затем выпустили из-под стражи под залог с условием подписки о невыезде.

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