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Белорус пытался ввезти в Литву сигареты на 1 млн евро
15.04.2021 16:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Крупный груз нелегальных белорусских сигарет задержали на границе с Беларусью литовские таможенники, сообщила Таможенная служба республики.
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Фура DAF с белорусскими номерами следовала в Литву через пункт пропуска Шальчининкай (сопредельный на белорусской территории – Бенякони) в минувшее воскресенье. Водитель машины заявил, что перевозит картон транзитом через Литву в Польшу.
"Однако таможенники, осматривавшие машину, увидели, что картон уложен довольно беспорядочно. После детального осмотра грузовика система рентгеновского контроля показала, что груз – всего лишь имитация: внутри картона прорезаны полости и уложены сигареты", – сказали в службе.
В итоге в машине нашли более 300 тысяч пачек сигарет NZ Gold и Minsk Superslims общей стоимостью более миллиона евро.
Водителя фуры задержали, а затем выпустили из-под стражи под залог с условием подписки о невыезде.
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Водителя фуры задержали, а затем выпустили из-под стражи под залог с условием подписки о невыезде.
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