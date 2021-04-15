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В Барановичах расследуется убийство, совершенное с особой жестокостью

15.04.2021 16:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Накануне правоохранителям поступило сообщение от мужчины, который в мусорном контейнере около многоквартирных домов обнаружил части тела человека. Судмедэксперты установили личность жертвы. Это 45-летняя жительница райцентра. По подозрению в преступлении задержали 50-летнего жителя столицы. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства, в том числе и мотив, устанавливаются.
 
 
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Накануне правоохранителям поступило сообщение от мужчины, который в мусорном контейнере около многоквартирных домов обнаружил части тела человека....
 
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