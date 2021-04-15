Призывал к насилию: МВД показало видео допроса неоязычника из Столина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Сотрудники Брестского областного управления ГУБОПиК МВД установили личность мужчины, причастного к распространению деструктивных идей в интернете, сообщили в МВД.

Там отметили, что безработный неоязычник размещал в соцсети посты, которые были направлены на дискредитацию представителей правоохранительных и иных органов государственной власти и управления.

"Житель Столина, не стесняясь в выражениях, очернял и давал негативную оценку различным профессиональным группам. Речь идет о сотрудниках органов внутренних дел, государственной безопасности, судьях, прокурорах, госслужащих", – заявили в МВД.

Также, отметили в министерстве, в текстах содержались призывы к насилию представителей этих групп по отношению друг к другу.

Оперативники установили, что "43-летний автор посланий является сторонником неоязыческого религиозного движения, придерживающегося деструктивных идей радикального национализма".

"Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном", – сказали в МВД. При этом они распространили оперативное видео допроса, во время которого подозреваемый убеждает, что не имел злого умысла.

"В настоящее время он является фигурантом уголовного дела за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, реабилитацию нацизма", – сказали в МВД.

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