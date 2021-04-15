МАЗ протаранил легковушку в Гродно: пострадали 2 человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Два человека попали в больницу в результате столкновения грузовика и легковушки в Гродно, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 15:40 в четверг 15 апреля в районе площади Тызенгауза.

"По предварительной информации, 63-летний водитель Toyota при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества МАЗу, произошло столкновение", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что для деблокирования мужчины, находившегося за рулем легкового авто, пришлось вызвать спасателей.

С места аварии в учреждение здравоохранения доставили пассажира и водителя Toyota.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

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