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МАЗ протаранил легковушку в Гродно: пострадали 2 человека

15.04.2021 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Два человека попали в больницу в результате столкновения грузовика и легковушки в Гродно, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 15:40 в четверг 15 апреля в районе площади Тызенгауза.

"По предварительной информации, 63-летний водитель Toyota при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества МАЗу, произошло столкновение", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что для деблокирования мужчины, находившегося за рулем легкового авто, пришлось вызвать спасателей.

С места аварии в учреждение здравоохранения доставили пассажира и водителя Toyota.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Авария произошла по вине водителя Toyota – он при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество грузовику.
 
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