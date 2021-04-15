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МАЗ протаранил легковушку в Гродно: пострадали 2 человека
15.04.2021 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Два человека попали в больницу в результате столкновения грузовика и легковушки в Гродно, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.
Авария произошла около 15:40 в четверг 15 апреля в районе площади Тызенгауза.
"По предварительной информации, 63-летний водитель Toyota при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества МАЗу, произошло столкновение", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что для деблокирования мужчины, находившегося за рулем легкового авто, пришлось вызвать спасателей.
С места аварии в учреждение здравоохранения доставили пассажира и водителя Toyota.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Авария произошла по вине водителя Toyota – он при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество грузовику.
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