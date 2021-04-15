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Суд в Париже приговорил к пожизненному гражданина Беларуси

15.04.2021 18:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Присяжные суда Парижа вынесли приговор трем военным летчикам, которые были признаны виновными в бомбардировке города Букае, находящегося в Кот-д'Ивуаре, сообщила газета Le Parisien.

Решение суд выносил заочно, а само разбирательство в Париже проходило без подсудимых – гражданина Беларуси и военного наемника Юрия Сушкина, а также офицеров ивуарийской армии Анж Гнандуйет и Патриса Оуеи.

Присяжные признали их виновными в убийстве людей и приговорили к пожизненному заключению. Как приговор будет приводиться в исполнение – не известно, местонахождение осужденных в настоящее время не установлено.

Что произошло в 2004-м

Истребители-бомбардировщики, используемые армией президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо против повстанцев, 6 ноября 2004 года нанесли удар по лагерю французских миротворческих сил в городе Букае. Тогда погибли девять военных из Франции и один американец, 38 человек получили ранения.

В тот же день французские ВВС в качестве ответа разбомбили аэродромы Кот-д'Ивуара, уничтожив всю военную авиацию страны.

Произошедшее вызвало беспрецедентный военно-дипломатический кризис между Францией и ее бывшей колонией.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение парижский суд выносил заочно, а само разбирательство в Париже проходило без подсудимых.
 
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