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В Кировском районе за убийство отца задержали 31-летнюю женщину. Ранее она получила 9 лет за убийство матери

16.04.2021 06:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кировском районе по подозрению в убийстве престарелого отца задержана 31-летняя женщина. Ранее она была осуждена на 9 лет лишения свободы за убийство матери. Подробности сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

По данным следствия, 10 апреля в деревне Столпище Кировского района обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с 74-летним отцом и нанесла ему множественные телесные повреждения. Женщина избивала родственника руками, топором, а также иными предметами. От полученных телесных повреждений пенсионер скончался.

Следователи провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предполагаемые орудия преступления. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемой.

Кировским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 (Убийство заведомо престарелого лица с особой жестокостью) Уголовного кодекса.

Отмечается, что ранее женщина была осуждена на 9 лет лишения свободы за убийство матери, где орудием преступления также являлся топор. Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
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Кировским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 (Убийство заведомо престарелого лица с особой жестокостью)...
 
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