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В Пинском районе из окна выпал 5-летний ребенок
Источник материала: Tut.by
Утром 13 апреля пятилетний ребенок с родителями гостил у своей тети. Пока взрослые были в отдельной комнате, мальчик открыл окно и выпал из него с высоты второго этажа, сообщили в
В результате происшествия он получил травмы, с которыми был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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По факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.
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