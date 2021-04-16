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В Пинском районе из окна выпал 5-летний ребенок

16.04.2021 08:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 13 апреля пятилетний ребенок с родителями гостил у своей тети. Пока взрослые были в отдельной комнате, мальчик открыл окно и выпал из него с высоты второго этажа, сообщили в СК.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В результате происшествия он получил травмы, с которыми был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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По факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
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