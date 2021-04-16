В Пинском районе из окна выпал 5-летний ребенок

Источник материала: Tut.by

Утром 13 апреля пятилетний ребенок с родителями гостил у своей тети. Пока взрослые были в отдельной комнате, мальчик открыл окно и выпал из него с высоты второго этажа, сообщили в СК .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В результате происшествия он получил травмы, с которыми был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.