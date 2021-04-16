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Снова бешенство: карантин объявили еще в одной деревне под Пинском
16.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр - Sputnik. Карантинные ограничения введены в деревне Бережцы из-за лисы, об этом сообщает Пинский райисполком.
Животное забежало во двор к одному из местных жителей и набросилось на собаку. Хозяин подворья не растерялся и заколол хищницу вилами. Проведенная ветеринарная экспертиза показала, что лиса была бешеной.
В связи с этим власти района объявили Березцы неблагополучной зоной по бешенству животных и ввели карантин.
"Реализуется план мероприятий по ликвидации бешенства животных", - рассказали в райисполкоме.
В частности, проводится подворный обход, выявляются пострадавшие от укусов животных. Запрещен вывоз собак и кошек за пределы населенного пункта, торговля домашними животными, предпринимается ряд других мер.
Первоначально срок карантина - два месяца. Решение об его отмене или продлении будет принято исходя из сложившейся обстановки районной ветслужбой.
Пострадавших, кроме собаки, в результате инцидента нет. Да и здоровью животного, как сообщили в райисполкоме, тоже ничего не угрожает, поскольку ранее его привили от бешенства, а после встречи с лисой провели ревакцинацию.
Напомним, что в начале апреля
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Ранее в этом же районе волк напал на людей и животных – для его отлова задействовали милиционеров, егерей и МЧС.
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