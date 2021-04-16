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Снова бешенство: карантин объявили еще в одной деревне под Пинском

16.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр - Sputnik. Карантинные ограничения введены в деревне Бережцы из-за лисы, об этом сообщает Пинский райисполком.

Животное забежало во двор к одному из местных жителей и набросилось на собаку. Хозяин подворья не растерялся и заколол хищницу вилами. Проведенная ветеринарная экспертиза показала, что лиса была бешеной.

В связи с этим власти района объявили Березцы неблагополучной зоной по бешенству животных и ввели карантин.

"Реализуется план мероприятий по ликвидации бешенства животных", - рассказали в райисполкоме.

В частности, проводится подворный обход, выявляются пострадавшие от укусов животных. Запрещен вывоз собак и кошек за пределы населенного пункта, торговля домашними животными, предпринимается ряд других мер.

Первоначально срок карантина - два месяца. Решение об его отмене или продлении будет принято исходя из сложившейся обстановки районной ветслужбой.

Пострадавших, кроме собаки, в результате инцидента нет. Да и здоровью животного, как сообщили в райисполкоме, тоже ничего не угрожает, поскольку ранее его привили от бешенства, а после встречи с лисой провели ревакцинацию.

Напомним, что в начале апреля волк напал на людей в деревне Ласицк, расположенной также в Пинском районе. Животное покусало трех женщин, а позже набросился на собаку и козу. Специалисты предположили, что хищник может болеть бешенством, поскольку здоровый дикий волк обычно не выходит к людям. На поиск и отлов хищника были направлены вооруженные табельным оружием милиционер, охотники, егеря и МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в этом же районе волк напал на людей и животных – для его отлова задействовали милиционеров, егерей и МЧС.
 
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