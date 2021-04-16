Как поручиться за осужденного – МВД установило форму

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси установило форму личного поручительства к ходатайству о помиловании осужденного, постановление МВД опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе говорится, что ходатайство должно быть составлена не в произвольном виде, а по установленной форме. Родственники осужденного либо хорошо знающие его люди берут на себя письменное обязательство о том, что человек, за которого они ручаются, находясь на свободе, не совершит новое умышленное преступление в течение неотбытой части наказания.

Если же "подопечный" вновь преступит черту закона, суд может оштрафовать поручителя на сумму от 30 до 500 базовых величин. Об этом поручитель уведомляется письменно.

Казнить нельзя помиловать

Институт личного поручительства не является новинкой для белорусского уголовного законодательства, он и ранее применялся в уголовном процессе. Еще в 1994 году президентом страны был подписан соответствующий указ. Изменения в него внесены 26 марта нынешнего года.

Документом регулируется порядок помилования осужденных и освобождения от уголовной ответственности лиц, способствующих раскрытию преступлений и устранению их последствий.

Определено, что поручителями могут быть дееспособные родители или лица, их заменяющие, иные совершеннолетние родственники и близкие лица осужденного, с места его работы, учебы или жительства. Число поручителей не ограничивается.

Свои ходатайства о помиловании на имя президента могут представить также общественные организации, политические партии, государственные служащие, трудовые коллективы, иные объединения граждан, юридические лица.

Что идет в зачет

При рассмотрении ходатайств о помиловании принимаются во внимание:

характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность осужденного и отношение к содеянному, его поведение, отношение к труду (учебе);

участие в работе самодеятельности в местах лишения свободы, срок отбытого наказания, возмещение имущественного и морального вреда, причиненного преступлением, уплата дохода, полученного преступным путем, наличие личных поручительств и заключения по ним органов внутренних дел, другие заслуживающие внимания обстоятельства;

мнение администрации исправительного учреждения либо другого органа, исполняющего наказание или иные меры уголовной ответственности, наблюдательной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, а в иных случаях при необходимости также мнение районного, городского исполнительных комитетов или местной администрации.

Кто готовит решение о помиловании

Если ходатайство о помиловании отклоняется, осужденный может повторно подать заявление через полгода, осужденный за тяжкие и особо тяжкие преступления — через год.

Подать ходатайство о помиловании на имя президента может любой осужденный, по делу которого приговор вступил в силу. Если человека приговорили к смертной казни, комиссия рассмотрит его дело, даже если он не обращался с заявлением.

Решение готовит комиссия, в состав которой входят представители Администрации президента, судьи Верховного и Конституционного суда, представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ, Коллегии адвокатов и научного сообщества. После чего принимается указ президента о помиловании или непомиловании человека.

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