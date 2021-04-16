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За наркотики: в Минске начался суд над Тимой Белорусских

16.04.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр - Sputnik. Уголовное дело в отношении рэпера Тимы Белорусских начал рассматривать суд Московского района Минска, по делу проходит еще один обвиняемый, передает корреспондент Sputnik.

Фигуранты дела обвиняются в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 грамма, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 грамма.

Как передает корреспондент Sputnik из зала суда обвиняемый Морозов, известный как рэпер Тима Белорусских, находится не под стражей, он прибыл в суд с адвокатом за полчаса до начала суда. На судебный процесс прибыло около двух десятков молодых людей, которые представились как друзья и близкие обвиняемых.

Без цели сбыта

В суде обвиняемый Морозов сообщил, что образование у него полное базовое, есть на иждивении пятилетняя дочь, он является музыкантом, зарегистрирован как ИП в Ленинском районе белорусской столицы.

После того, как суд установил личности обвиняемых, прокурор начал оглашать обвинение Морозову в том, что он приобрел, перевозил и хранил наркотическое вещество без цели сбыта. Такое обвинение. предъявлено и второму фигуранту, оба обвиняемых признали вину в полном объеме.

На оглашение обвинения прокурору потребовалось около 15 минут, в суде начался. допрос обвиняемых.

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Теги: Минск
 
 
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