В Тбилиси вооруженный человек ворвался в банк и захватил заложников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр - Sputnik. Неизвестный мужчина ворвался в филиал одного из банков в Тбилиси и взял в заложники людей, сообщает телеканал "Рустави 2".

По оперативным данным, злоумышленник один. Сейчас идут переговоры полицейских с ним. Спустя час, грабитель освободил почти всех заложников, кроме одного.

Территория вокруг банковского учреждения оцеплена силами полиции, закрыта и ближайшая станция метро "Авлабари".

Как сообщают очевидцы, выстрелов не слышно. Но к зданию продолжают стягиваться подразделения правоохранительных органов. Появились и бригады скорой помощи.

Не первый захват отделения банка

За последние месяцы это не первый захват заложников в банках Грузии. 20 ноября 2020 года в Тбилиси злоумышленник захватил 9 заложников в здании микрофинансовой организации. Требования у захватчика были необычные: он просил запретить в стране азартные игры, а также хотел, чтобы были снижены проценты по кредитам и стоимость лекарств. К концу дня мужчина сдался полиции.

А в конце октября 2020 года в Зугдиди мужчина в руках с автоматом и гранатой захватил в заложники 43 человека. Ему удалось заполучить 500 тысяч долларов. Забрав выкуп, преступник скрылся. Его поиски до сих пор продолжаются.