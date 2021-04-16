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Адвокату Илье Салею изменили меру пресечения
16.04.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр – Sputnik. Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, адвокату Илье Салею изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог
"Илье действительно изменили меру пресечения, до этого он был под домашним арестом, теперь отпустили его под залог", - сообщил Sputnik его отец адвокат Василий Салей.
По его словам, меру пресечения изменили, но процессуальный статус остался прежним - он является обвиняемым по делу.
Василий Салей сообщил, что теперь его сын может без ограничений передвигаться по стране, работать, "в том числе заниматься и адвокатской практикой".
С октября прошлого года Салей, арестованный в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, находился под домашним арестом. В феврале мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена до 16 апреля.
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Салей был задержан 9 сентября прошлого года, а с октября, после встречи в СИЗО КГБ с главой государства, он был отпущен под домашний арест.
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