Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, адвокату Илье Салею изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог

"Илье действительно изменили меру пресечения, до этого он был под домашним арестом, теперь отпустили его под залог", - сообщил Sputnik его отец адвокат Василий Салей.

По его словам, меру пресечения изменили, но процессуальный статус остался прежним - он является обвиняемым по делу.

Василий Салей сообщил, что теперь его сын может без ограничений передвигаться по стране, работать, "в том числе заниматься и адвокатской практикой".

С октября прошлого года Салей, арестованный в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, находился под домашним арестом. В феврале мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена до 16 апреля.