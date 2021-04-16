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Адвокату Илье Салею изменили меру пресечения

16.04.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, адвокату Илье Салею изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог

"Илье действительно изменили меру  пресечения, до этого он был под домашним арестом, теперь отпустили его под залог", - сообщил Sputnik  его отец  адвокат Василий Салей.

По его словам, меру пресечения изменили, но процессуальный  статус остался прежним - он является обвиняемым по делу.

Василий Салей сообщил, что теперь его сын может без ограничений  передвигаться по стране, работать, "в том числе заниматься и адвокатской практикой".

С октября прошлого года Салей, арестованный в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, находился под домашним арестом. В феврале мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена до 16 апреля. 

 
Теги: Минск
 
 
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Салей был задержан 9 сентября прошлого года, а с октября, после встречи в СИЗО КГБ с главой государства, он был отпущен под домашний арест.
 
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