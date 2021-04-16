Оглашен приговор рэперу Тиме Белорусских

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Рэперу Тиме Белорусских, оглашен приговор, судебное заседание прошло в пятницу в суде Московского района Минска, сообщили Sputnik в суде.

Согласно решению суда, Тима Белорусских приговорен к двум годам "домашней химии". Второй обвиняемый, Антон Кривецкий, приговорен к такой же мере наказания на срок в два с половиной года. Он был освобожден из-под стражи в зале суда.

"Домашняя химия" подразумевает ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Осужденного ставят на учет и на протяжении всего срока его посещают сотрудники милиции.

Во время отбывания "домашней химии" запрещено употребление алкоголя, после 19:00 нельзя находиться вне пределов дома, маршруты, к примеру, на учебу или работу строго ограничены. Выезд в другой город может быть осуществлен только с разрешения сотрудников милиции. Предусмотрены и взыскания за нарушение условий отбывания наказания - за четыре и более "нарушек" может быть рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тима Белорусских был задержан 6 января этого года на выходе из клуба. При обыске у него было обнаружено 0,4 грамма гашиша и амфетамин. На суде обвиняемый заявил , что употреблял наркотические вещества, амфетамин он купил еще осенью прошлого года. Цели сбыта запрещенных веществ, по его словам, у него не было.

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