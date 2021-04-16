Генпрокуратура начала сбор фактов геноцида белорусов в годы войны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр - Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси начала следственные действия по уголовному делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, сообщили в пресс-службе ведомства.

Главная задача, уточнили там, установить конкретных лиц из числа захватчиков и их пособников, которые избежали ответственности за убийства.

"Обращаемся ко всем гражданам Беларуси и других стран с просьбой направлять в Генпрокуратуру документы, материалы, заявления, иную информацию о действиях, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями по уничтожению населения Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас идет изучение архивов в отношении нацистских преступников и их пособников. Планируется установить места массовых захоронений, а также выявить живых свидетелей и потерпевших от геноцида.

Статья 127 - "Геноцид"

В Уголовном кодексе Беларуси есть статья 127 ("Геноцид"), по ней предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок от 10 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Генпрокурор Андрей Швед заявил 9 апреля о том, что в стране возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения . Как он отметил, "в целях социальной и исторической справедливости".

Швед говорил, что Беларусь планирует направить запросы в РФ, ФРГ и другие страны при расследовании уголовного дела. При этом генпрокурор подчеркнул, что дело не носит политической подоплеки.

Закон "О недопущении реабилитации нацизма"

Депутаты нижней палаты парламента 16 апреля приняли во втором чтении проект закона об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма.

В документе закрепляются такие термины, как "нацистские преступники", "пособники нацистских преступников", а также определяются субъекты противодействия реабилитации нацизма.

Законопроект предусматривает запрет на героизацию нацизма, запрет на разного рода финансирование такой деятельности. Он будет распространяться не только на белорусские организации, но и на иностранные, которые так или иначе героизируют нацизм, в том числе по средствам сети интернет.