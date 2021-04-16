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Истребитель Су-30 разбился в Казахстане во время учебного полета

17.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Многоцелевой истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане во время учебно-тренировочного полета, экипаж успел катапультироваться, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

Самолет потерпел крушение при заходе на посадку на авиационном центре, расположенном вблизи города Балхаш, находящемся в Карагандинской области.

По данным военных, экипаж двухместного истребителя сумел катапультироваться, сейчас пилоты находятся под наблюдением врачей.

В Минобороны отметили, что в настоящее время на месте ЧП работает специальная комиссия, которой предстоит установить причины крушения Су-30.

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Теги: Минск
 
 
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Экипаж двухместного истребителя сумел катапультироваться, сейчас пилоты находятся под наблюдением врачей.
 
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