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Истребитель Су-30 разбился в Казахстане во время учебного полета
17.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр – Sputnik. Многоцелевой истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане во время учебно-тренировочного полета, экипаж успел катапультироваться, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
Самолет потерпел крушение при заходе на посадку на авиационном центре, расположенном вблизи города Балхаш, находящемся в Карагандинской области.
По данным военных, экипаж двухместного истребителя сумел катапультироваться, сейчас пилоты находятся под наблюдением врачей.
В Минобороны отметили, что в настоящее время на месте ЧП работает специальная комиссия, которой предстоит установить причины крушения Су-30.
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Экипаж двухместного истребителя сумел катапультироваться, сейчас пилоты находятся под наблюдением врачей.
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