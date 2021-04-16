Умерла актриса из киносаги о Гарри Поттере

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Британская актриса Хелен Маккрори, известная по киносаге о Гарри Поттере, умерла в возрасте 52 лет от онкологического заболевания, об этом сообщил ее муж актер Дэмиэн Льюис в Twitter.

"С горем я объявляю о том, что после героической борьбы с раком прекрасная и сильная женщина Хелен Маккрори умерла", – написал Льюис.

Он добавил, что его супруга мирно скончалась дома в окружении друзей и семьи.

В последний раз Маккрори появилась на публике в начале марта этого года. У актрисы осталась дочь 12-летняя дочь, родившаяся в браке с Льюисом (известен по фильмам "Братья по оружию", "Ловец снов" и другим).

У Маккрори более сотни ролей в кино и театре, но популярной она стала после фильмов о Гарри Поттере, в которых сыграла мать Драко Малфоя. Кроме того, у нее была одна из главных ролей в сериале "Острые козырьки". Она также снималась в фильмах "007: Координаты "Скайфол", "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Джейн Остин", "Хранитель времени". Ее последняя роль – премьер-министра Британии в телесериале "Скользкий путь".