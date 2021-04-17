В Бобруйске 60-летний мужчина разбирал гараж, когда на него рухнула часть стены. Он погиб

Источник материала: Tut.by

Днем 16 апреля в Бобруйске на 60-летнего мужчину обрушилась часть бетонной стены гаража. Его тело из-под завалов достали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

16 апреля в 15.10 в МЧС поступило сообщение об обрушении части бетонной стены. 60-летний мужчина разбирал строительные конструкции гаража возле своего дома по переулку Баумана в Бобруйске, когда часть стены рухнула.

Прибывшие спасатели при разборе завала нашли тело мужчины под фрагментом стены. Он погиб.