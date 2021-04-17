ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бобруйске 60-летний мужчина разбирал гараж, когда на него рухнула часть стены. Он погиб

17.04.2021 10:15 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Днем 16 апреля в Бобруйске на 60-летнего мужчину обрушилась часть бетонной стены гаража. Его тело из-под завалов достали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

16 апреля в 15.10 в МЧС поступило сообщение об обрушении части бетонной стены. 60-летний мужчина разбирал строительные конструкции гаража возле своего дома по переулку Баумана в Бобруйске, когда часть стены рухнула.

Прибывшие спасатели при разборе завала нашли тело мужчины под фрагментом стены. Он погиб.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прибывшие спасатели при разборе завала нашли тело мужчины под фрагментом стены.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Истребитель Су-30 разбился в Казахстане во время учебного полета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by