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В Бобруйске 60-летний мужчина разбирал гараж, когда на него рухнула часть стены. Он погиб
Источник материала: Tut.by
Днем 16 апреля в Бобруйске на 60-летнего мужчину обрушилась часть бетонной стены гаража. Его тело из-под завалов достали спасатели. Об этом
16 апреля в 15.10 в МЧС поступило сообщение об обрушении части бетонной стены. 60-летний мужчина разбирал строительные конструкции гаража возле своего дома по переулку Баумана в Бобруйске, когда часть стены рухнула.
Прибывшие спасатели при разборе завала нашли тело мужчины под фрагментом стены. Он погиб.
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Прибывшие спасатели при разборе завала нашли тело мужчины под фрагментом стены.
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