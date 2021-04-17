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В Смолевичах на железной дороге погиб пенсионер

17.04.2021 13:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под электричку Минск — Орша попал 78-летний мужчина. Он погиб, сообщает пресс-служба МВД.


снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

16 апреля в 07.49 на станции Смолевичи под электричку Минск — Орша попал 78-летний житель Лепельского района. Пенсионер пересекал железнодорожные пути по пешеходному настилу перед составом.

В результате наезда пенсионер погиб. Выясняются обстоятельства происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Пенсионер пересекал железнодорожные пути по пешеходному настилу перед составом.
 
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