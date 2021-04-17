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В Смолевичах на железной дороге погиб пенсионер
Источник материала: Tut.by
Под электричку Минск — Орша попал 78-летний мужчина. Он погиб,
16 апреля в 07.49 на станции Смолевичи под электричку Минск — Орша попал 78-летний житель Лепельского района. Пенсионер пересекал железнодорожные пути по пешеходному настилу перед составом.
В результате наезда пенсионер погиб. Выясняются обстоятельства происшествия.
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Пенсионер пересекал железнодорожные пути по пешеходному настилу перед составом.
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