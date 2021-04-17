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Бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в российской деревне
17.04.2021 15:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр – Sputnik. Бродячие собаки насмерть загрызли четырехлетнего ребенка в Башкирии, сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент произошел в деревне Сафарово Учалинского района утром в субботу, когда мальчик играл возле дома. Маленький ребенок катался на велосипеде.
"На него напали несколько бродячих собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте", - говорится в сообщении башкирской прокуратуры.
Там же отмечается, что надзорные органы проверят исполнение органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову бездомных животных.
Кроме того, прокурорские работники намерены дать оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
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Маленький мальчик катался на велосипеде около своего дома, когда на него напала стая собак.
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