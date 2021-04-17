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Бродячие собаки насмерть загрызли ребенка в российской деревне

17.04.2021 15:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. Бродячие собаки насмерть загрызли четырехлетнего ребенка в Башкирии, сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в деревне Сафарово Учалинского района утром в субботу, когда мальчик играл возле дома. Маленький ребенок катался на велосипеде.

"На него напали несколько бродячих собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте", - говорится в сообщении башкирской прокуратуры.

Там же отмечается, что надзорные органы проверят исполнение органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову бездомных животных.

Кроме того, прокурорские работники намерены дать оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

 
Теги: Минск
 
 
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Маленький мальчик катался на велосипеде около своего дома, когда на него напала стая собак.
 
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