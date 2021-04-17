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Диверсия в Натанзе: подозреваемый сумел сбежать из Ирана
17.04.2021 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр – Sputnik. Власти Ирана утверждают, что подозреваемый в совершении диверсии на ядерном объекте в Натанзе сбежал из страны, сообщило в субботу местное телевидение.
Неделю назад, 11 апреля, в Натанзе произошла диверсия: в распределительной электросети произошел взрыв. Власти назвали инцидент "проявлением ядерного терроризма" и обвинили в этом спецслужбы Израиля.
Сегодня стало известно, что взрыв устроил 43-летний иранец Резе Карими, работавший на объекте.
"Он сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности", - говорится в сообщении иранского ТВ.
Сейчас власти Ирана предпринимают необходимые меры по задержанию подозреваемого и возвращению его на родину.
Вместе с тем, в Тегеране не уточняют, как именно Карими смог устроить диверсию, и действовал ли он в координации с израильской стороной, которая никак по-прежнему не прокомментировала инцидент.
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В результате взрыва на ядерном объекте в Натанзе была частично повреждена система электроснабжения центрифуг.
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