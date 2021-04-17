|
Пилот вертолета погиб при жесткой посадке на Кубани
17.04.2021 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр – Sputnik. Пилот вертолета, совершившего жесткую посадку в Краснодарском крае, погиб, сообщает пресс-служба МЧС.
ЧП произошло в субботу в районе поселка Ильский. Вертолет Ми-2 производил орошение полей.
"В результате жесткой посадки вертолета погиб пилот, мужчина 1960 года рождения", - сообщили в МЧС.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Сейчас эксперты осматривают разбившийся вертолет; изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены экспертизы.
Среди версий случившегося – техническая неисправность машины, из-за которой пилот попытался совершить посадку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной трагедии могла стать техническая неисправность вертолета; следователи возбудили уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)