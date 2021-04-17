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Пилот вертолета погиб при жесткой посадке на Кубани

17.04.2021 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. Пилот вертолета, совершившего жесткую посадку в Краснодарском крае, погиб, сообщает пресс-служба МЧС.

ЧП произошло в субботу в районе поселка Ильский. Вертолет Ми-2 производил орошение полей.

"В результате жесткой посадки вертолета погиб пилот, мужчина 1960 года рождения", - сообщили в МЧС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Сейчас эксперты осматривают разбившийся вертолет; изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены экспертизы.

Среди версий случившегося – техническая неисправность машины, из-за которой пилот попытался совершить посадку.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной трагедии могла стать техническая неисправность вертолета; следователи возбудили уголовное дело.
 
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