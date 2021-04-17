Госпереворот планировался в Беларуси на 9 мая - ФСБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. ФСБ помогла предотвратить госпереворот в Беларуси на 9 мая, сообщили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зеньковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

Белорусские спецслужбы передали российским коллегам информацию: Федута и Зенкович обсуждали в приватном чате план вооруженного мятежа в республике. Для обсуждения планов они решили провести в Москве встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС Беларуси.

Физическое устранение президента

Зенкович, приехав в Москву после консультаций с кураторами из США и Польши, на встрече с генералами заявил, что для успешной реализации задуманного необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики.

План переворота включал в себя захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур, предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования, отмечают в ФСБ.

Конечная цель - изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения".

"Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая. После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам", - добавляется в сообщении.

В отношении Зенковича и Федуты КГБ Беларуси расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК республики.

Читайте также:

На семью президента Беларуси готовилось покушение - Лукашенко