КГБ пресек захват власти в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. Была пресечена работа организованной группы, пытавшейся захватить власть в Беларуси, заявил в эфире ОНТ глава КГБ Иван Тертель.

"Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь успешно завершена многоступенчатая специальная операция, в результате которой на всех этапах задокументирована и пресечена деятельность организованной группы террористической направленности", - рассказал глава КГБ.

По его словам, участники этой группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем.

Операция "Тишина"

Иван Тертель уточнил, что "в состав группы входили, как граждане Республики Беларусь, так и иностранные граждане". В телесюжете рассказали, что заговорщики свои планы назвали кодовым словом "Тишина".

В программе показали съемку онлайн-конференции в Zoom, в ходе которой политолог Александр Федута рассказывает о перевороте в Египте, когда было совершено покушение на Анвара Садата, который правил страной до Хосни Мубарака.

В сюжете ОНТ утверждается, что именно Александр Федута разрабатывал сценарий силового захвата власти в республике. Затем рассказали и о Юрии Зенковиче, который уже давно эмигрировал в США. Его назвали самым главным организатором. На записи Александр Федута рассказал о возможном сценарии смены власти, приведя в пример действия ГКЧП.

По словам автора сюжета, председатель партии БНФ Григорий Костусев якобы также высказался в поддержку силового варианта смены власти в республике.

Три задачи

В программе также показали съемку скрытой камерой во время встречи фигурантов расследования, вероятно, в российской столице. "Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – занять, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять ряд символических объектов в центре города, в том числе радиостанции и телевидение и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли притянуть внешние войска", - сказал Юрий Зенкович.

По информации тележурналистов, вооруженный переворот планировался на начало первых летних месяцев. Юрий Зенкович является обладателем американского паспорта и во время задержания предупреждал, что эти действия обязательно вызовут реакцию Госдепартамента США.

"Заключительная стадия операции проводилась в строгом соответствии с белорусским и международным законодательством на территории Российской Федерации. После того, как Комитетом была получена информация о том, что Зенкович намерен прибыть в город Москву из США через территорию Польши для встречи со своими сообщниками, подробного обсуждения плана предстоящих действий. Во время встречи в Москве подробно обсуждался план физического устранения главы нашего государства и членов его семьи", - раскрыл подробности Иван Тертель.

Глава КГБ добавил, что после поступления данных сведений на основе международных соглашений, которые регламентируют борьбу с терроризмом, последовало обращение в ФСБ.

"При содействии которой Зенкович и иные причастные лица были задержаны. В отношении задержанных Комитетом государственной безопасности возбуждены уголовные дела по соответствующим составам преступлений", - уточнил он.

Телеканал утверждает, что задержанные КГБ люди поддерживали связи с другими террористическими формированиями и были подготовлены как минимум три сценария захвата власти с обязательным силовым воздействием.