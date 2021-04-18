В Осиповичах в недострое обрушились плиты перекрытия. Под завалом оказался 17-летний парень

Источник материала: Tut.by

В заброшенном здании в Осиповичах обрушились плиты перекрытия. Под завалом оказался 17-летний парень. Его вытащили спасатели, сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

17 апреля в 13.19 спасателям поступило сообщение об обрушении плит перекрытия на человека в заброшенном здании по улице Сташкевича в Осиповичах.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что в одном из зданий на территории заброшенного недостроенного больничного комплекса произошло обрушение трех железобетонных плит перекрытия. Под одной них находится человек.

Спасатели вытащили пострадавшего и передали сотрудникам скорой. Им оказался 17-летний воспитанник школы-интернат для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.



Фото: пресс-служба МЧС

Он рассказал, что гулял по заброшенному больничному комплексу, и никоим образом не воздействовал на строительные конструкции. С сотрясением головного мозга и переломами парня доставили в больницу.



Фото: пресс-служба МЧС

В МЧС отметили, что территория объекта не огорожена, доступ в здание не ограничен.

Предполагаемая причина обрушения — ветхость несущих конструкций здания.