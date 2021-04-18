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Лобовое ДТП в Бобруйске: спасатели показали, как доставали водителя из искореженного авто

18.04.2021 11:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 апреля на улице Урицкого в Бобруйске произошла авария, водителя одного из автомобилей спасали сотрудники МЧС. Ведомство опубликовало видео спасательной операции.


Фото: МЧС

Фото: МЧС

Сообщение о ДТП спасатели получили в 15.05. Выяснилось, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей ВАЗ-2101 и Renault Laguna.

Водителя «жигулей» спасатели доставали из искореженного автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.


Фото: МЧС

Фото: МЧС

Пострадавшего водителя доставили в больницу.


Фото: МЧС

 
 
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17 апреля на улице Урицкого в Бобруйске произошла авария, водителя одного из автомобилей спасали сотрудники МЧС. Ведомство опубликовало видео спасательной...
 
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