Задержаны вандалы, облившие кетчупом посольство России в Праге

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр – Sputnik. В ночь на воскресенье были задержаны семь человек, которые облили кетчупом забор возле посольства России в Праге, сообщили в полиции.

"Полиция ночью выезжала на площадь Бориса Немцова у посольства РФ. На месте были задержаны семь человек в связи с подозрением в совершении административного нарушения в отношении имущества", - сообщил представитель полиции Ян Данек в эфире местного ТВ.

По информации местных СМИ, инцидент связан с информацией о взрыве в 2014 году на складе боеприпасов в Врбетице. Как заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, чехи подозревают в причастности к этому взрыву российские спецслужбы.

Глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, которые обязаны уехать в течение 48 часов. При этом полиция также объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Реакция России

МИД России уже предупредил Чехию о последствиях высылки 18 дипломатов.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала Мария Захарова журналистам.

При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России не стала раскрывать деталей того, как отреагируют власти страны на действия официальной Праги.

Кроме того, Чехия должна получить серьезный отпор со стороны России в виде экономических санкций, заявил РИА Новости член международного комитета Совета федерации Сергей Цеков. По его словам, по ситуации с высылкой российских дипломатов нужно отвечать жестко, в том числе "и по персональному составу чешского посольства в России".

Напомним, в марте два российских дипломата из посольства в Софии были объявлены в Болгарии "persona nоn grata". По версии болгарских правоохранителей, два гражданина РФ "осуществляли нерегламентированную" разведку.

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