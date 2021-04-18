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Задержаны вандалы, облившие кетчупом посольство России в Праге
18.04.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр – Sputnik. В ночь на воскресенье были задержаны семь человек, которые облили кетчупом забор возле посольства России в Праге, сообщили в полиции.
"Полиция ночью выезжала на площадь Бориса Немцова у посольства РФ. На месте были задержаны семь человек в связи с подозрением в совершении административного нарушения в отношении имущества", - сообщил представитель полиции Ян Данек в эфире местного ТВ.
По информации местных СМИ, инцидент связан с информацией о взрыве в 2014 году на складе боеприпасов в Врбетице. Как заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, чехи подозревают в причастности к этому взрыву российские спецслужбы.
Глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, которые обязаны уехать в течение 48 часов. При этом полиция также объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Реакция России
МИД России уже
"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала Мария Захарова журналистам.
При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России не стала раскрывать деталей того, как отреагируют власти страны на действия официальной Праги.
Пресс-служба МИД РФ
Кроме того, Чехия должна получить серьезный отпор со стороны России в виде экономических санкций, заявил РИА Новости член международного комитета Совета федерации Сергей Цеков. По его словам, по ситуации с высылкой российских дипломатов нужно отвечать жестко, в том числе "и по персональному составу чешского посольства в России".
Напомним, в марте два российских дипломата из посольства в Софии
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Инцидент связывают с информацией о якобы причастности России к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
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