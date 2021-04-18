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Задержание Федуты и Зенковича показали по российскому телевидению

18.04.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр – Sputnik. Подозреваемые в подготовке государственного переворота в Беларуси планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко, сообщили в воскресенье в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1".

В передаче показали кадры оперативной съемки ФСБ, на них демонстрируется задержание белорусского политолога Александра Федуты и имеющего двойное гражданство США и Беларуси юриста Юрия Зенковича.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече с оппозиционно настроенными генералами ВС Беларуси Зенкович и Федута "буквально распределили полномочия после переворота в стране", говорится в сюжете.
 
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