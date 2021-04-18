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ЧП в Осиповичах: на парня упали три железобетонные плиты
18.04.2021 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр – Sputnik. Три плиты перекрытия обрушились на человека в городе Осиповичи Могилевской области, сообщили в МЧС Беларуси.
Спасатели быстро прибыли на место, но достать парня из-под тяжелой железобетонной ловушки смогли лишь при помощи гидравлического инструмента, после чего передали работникам скорой. К счастью, молодой человек остался жив. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга и множественные переломы. Он доставлен в больницу.
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Пострадавший парень – воспитанник Осиповичской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 2003 года рождения. По его словам, он решил прогуляться по "заброшке" в свободное от занятий время, но на строительные конструкции никак не воздействовал.
Здание, где случилось ЧП, – это недостроенная больница. Строительный объект не законсервирован и не огорожен. В МЧС отметили, что предполагаемая причина обрушения – ветхость несущих конструкций здания.
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Воспитанник местной специальной школы-интерната решил прогуляться по заброшенному комплексу, в какой-то момент потолок здания рухнул.
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