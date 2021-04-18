Поезд сошел с рельсов в Египте – есть погибшие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр - Sputnik. Свыше 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в египетской провинции Кальюбия к северу от Каира, заявила администрация региона.

Несколькими минутами ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что в железнодорожной аварии погибли восемь человек, свыше 20 получили ранения. Поезд следовал из города Эль-Мансура в Каир.

"По предварительным данным, в аварии у города Бенха пострадали 109 граждан", - говорится в заявлении.

По данным офиса губернатора провинции, с рельсов сошли восемь вагонов.

Это не первый инцидент на железной дороге в Египте за последнее время. В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Египетские железные дороги заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185. Генеральная прокуратура Египта выявила, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах – в кабине локомотива в момент инцидента.