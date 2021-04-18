Мощное землетрясение произошло на Тайване

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване, эпицентр залегал на глубине 5 километров, сообщил китайский сейсмический центр.

Подземный толчок был зафиксирован в 22:14 по местному времени (17:14 по минскому) в уезде Хуалянь. До этого, тремя минутами ранее, был толчок магнитудой 5,8. Его эпицентр сейсмологи зафиксировали на глубине 15 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Где в мире в последнее время были землетрясения

В начале марта волна землетрясений прокатилась по земному шару. Самые мощные толчки произошли на Новой Зеландии (7,1, 7,4, 7,7 и 8,1 магнитуды по шкале Рихтера, из-за угрозы возникновения цунами на восточном побережье новозеландского острова Северный эвакуировали тысячи людей.

В тот же день, 5 марта, на островном государстве Вануату в Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1, недалеко от греческого города Лариса – магнитудой 5,5, у побережья Камчатки – магнитудой 5,0.

А в начале года землетрясения, наводнение и вулканы обрушились на индонезийские острова Сулавеси и Калимантан. В результате число жертв составило больше 100 человек, около 110 тысяч индонезийцев остались без крова.