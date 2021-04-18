КГБ раскрыл подробности дела о покушении на Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр – Sputnik. Задержанные по делу о покушении на президента Александра Лукашенко находятся в СИЗО КГБ, сотрудничают со следствием и дают признательные показания, заявил в эфире телеканала ОНТ в воскресенье начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

"Действительно, была подготовка государственного переворота. Оперативно-розыскные мероприятия продолжались на протяжении более 6 месяцев", – пояснил он.

Бычек подчеркнул, что деятельность участников этой группы, планировавшей госпереворот, документировалась КГБ на всех ее этапах, "применялись технические средств объективного контроля".

"Речь о том, что следили, смотрели, слушали?" – уточнил телеведущий. "Да", – ответил Бычек.

О Юрии Зенковиче

Сотрудник Комитета госбезопасности рассказал о роли задержанного имеющего гражданство Беларуси и США Юрий Зенковича.

"Он, по полученным данным, был связан со спецслужбами Соединенных Штатов Америки. На территории Беларуси он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС Беларуси и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти", – сказал Бычек.

По его словам, КГБ задокументировал встречи с военнослужащими, террористическими группами, деятельность которых ранее была пресечена КГБ.

"Мы зафиксировали два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения", – добавил сотрудник комитета.

Задержание фигурантов

Он также отметил, что задержание фигурантов происходило в России, помогали и российские коллеги.

"В марте этого года была получена информация о планируемом прибытии Юрия Зенковича в Москву, в соответствии с имеющимися данными руководство КГБ связалось с руководством российских партнеров и запросило возможность прибытия нашей оперативной группы, куда вошли сотрудники группы "А", КГБ и других оперативных подразделений", – пояснил Бычек.

По прибытии в Москву КГБ Беларуси ввел российских коллег в курс дела, затем они вместе спланировали и организовали задержание участников заговора.

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Следствие продолжается

Сотрудник КГБ констатировал, что уголовное дело возбуждено по статье 357 УК РБ (заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем) – подобных дел в истории суверенной Беларуси еще не было. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Сейчас, по словам Бычека, продолжаются следственные действия, задержанные находятся в следственном изоляторе КГБ, они сотрудничают со следствием, дают признательные показания.

"Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств для оказания правовой помощи для расследования дела", – уточнил он.

Бычек добавил, что в ближайшее время общественности будут представлены все подробности проведенной спецоперации, "будет рассказано о роли и месте каждого участника этого заговора".

Покушение на президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время республиканского субботника заявил о готовившемся покушении на его семью. По словам главы государства, за операцией стояли иностранные спецслужбы. Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР. Госдепартамент США опроверг причастность Соединенных Штатов к этому заговору.

После этого в эфире белорусского и российского телевидения показали сюжет о захвате людей, якобы причастных к подготовке покушения на белорусского лидера и подготовке переворота. Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил , что была пресечена работа организованной группы, пытавшейся захватить власть в стране.

В сюжете утверждалось, что Александр Федута разрабатывал сценарий силового захвата власти в республике. Затем рассказали и о Юрии Зенковиче, который уже давно эмигрировал в США. Его назвали самым главным организатором.