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На даче в Гомельском районе девочка потеряла сознание, оказалось - отравилась угарным газом

19.04.2021 10:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе семилетняя девочка с родителями приехала на дачу — и там отравилась угарным газом, сообщили в МЧС.

Все произошло 17 апреля в дачном поселке Плесы. Девочка потеряла сознание, родители вызвали скорую.

С диагнозом «отравление угарным газом» ребенка доставили в больницу. Сейчас состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное, она в сознании.

 
 
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Сейчас состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное, она в сознании.
 
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