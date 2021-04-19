На даче в Гомельском районе девочка потеряла сознание, оказалось - отравилась угарным газом

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе семилетняя девочка с родителями приехала на дачу — и там отравилась угарным газом, сообщили в МЧС.

Все произошло 17 апреля в дачном поселке Плесы. Девочка потеряла сознание, родители вызвали скорую.

С диагнозом «отравление угарным газом» ребенка доставили в больницу. Сейчас состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное, она в сознании.