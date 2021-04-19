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В суд по делу Бабарико начали вызывать для допроса сотрудников банка

19.04.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Верховный суд Беларуси продолжает рассматривать уголовное дело в отношении экс-председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико и еще семи обвиняемых.

Сейчас судебное следствие находится на стадии допроса свидетелей по делу, на минувшей неделе закончили допрашивать свидетелей, которые являются фигурантами иного уголовного дела и находятся в СИЗО КГБ. Из этой категории в суде не допрошен только один свидетель, который сейчас болеет.

Сегодня в суде в качестве свидетелей допрашивают сотрудников банка, которые давали показания на стадии следствия.

Показания свидетелей

Первой давала показания сотрудница, которая работает в отделе управления мониторинга банка. Отвечая на вопросы прокурора, женщина говорила так тихо, что судья несколько раз указал ей на то, что в суде нужно говорить так, чтобы ответы были слышны участникам процесса.

Вопросы прокурора касались того, какие в банке существовали условия кредитования клиентов, спрашивал он и о системе платежных поручений при лизинговых операциях.

Когда прокурор начал задавать вопросы о том, были ли у банка VIP-клиенты из числа лизинговых компаний, свидетель ответила отрицательно. Тогда прокурор заявил, что из-за имеющихся противоречий в показаниях просит огласить протокол показаний этой свидетельницы в октябре 2020 года: тогда она утверждала, что одна из лизинговых компаний обслуживалась в приоритетном порядке.

На вопрос прокурора о том, почему она следователю КГБ говорила одну информацию, а сейчас в суде дает противоречащие показания, она ответить не смогла. В суде она также заявила, что никого из обвиняемых лично не знает, никогда в их кабинетах не была, а выполняла поручения своего непосредственного начальника.

В суде также была допрошена еще одна сотрудница банка, которая работает уже 12 лет – прошла путь от простого кассира до экономиста. В суде у нее также спрашивали про VIP-клиентов банка, но она ответила, что не владеет такой информацией.

Обвиняемые вопросов свидетелям не задают.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде уже допросили всех свидетелей, находящихся в СИЗО, за исключением одного, который сейчас болеет.
 
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