ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водитель фуры взялся перевезти яблоки, но украл груз

19.04.2021 13:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Мужчину, который похитил 20 тонн яблок на общую сумму более 19 тысяч белорусских рублей, задержали сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы.

С заявлением в милицию обратился минчанин: он попросил найти водителя грузового автомобиля и груз, который тот взялся доставить из столицы в Гомель.

Он рассказал, что объявление о перевозке товара по маршруту Минск-Гомель было размещено в интернете. На него откликнулся мужчина, который представился Артемом. Он согласился доставить яблоки на своем грузовике. 

© CC BY-SA 2.0 / David Joyce / Apple
Россельхознадзор запретил поставки "белорусских" яблок в Россию

Затем мужчины перегрузили 200 тонн яблок в грузовую машину и водитель уехал. К месту назначения в итоге он не прибыл, а его телефон оказался отключен.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили личность водителя - им оказался 29-летний житель Брестской области. Он был задержан. Отмечается, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Как было установлено, он решил воспользоваться объявлением. Узнав, что яблоки будут перевозиться без документов, мужчина решил их похитить и перепродать. При этом он для конспирации сменил регистрационный номер на машине, а также приобрел в одной из соцсетей у неизвестного лица сим-карту, которой и пользовался для связи. Он вывез фрукты в Молодечно, где и реализовал. Вырученные деньги мужчина оставил себе. 

В отношении 29-летнего мужчины по факту случившегося возбуждено уголовное дело, материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК.

Читайте также:

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина в целях конспирации сменил номер на машине и купил другую сим-карту - ранее он узнал, что фрукты будут без сопроводительных документов,
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В суд по делу Бабарико начали вызывать для допроса сотрудников банка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by