Водитель фуры взялся перевезти яблоки, но украл груз

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Мужчину, который похитил 20 тонн яблок на общую сумму более 19 тысяч белорусских рублей, задержали сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы.

С заявлением в милицию обратился минчанин: он попросил найти водителя грузового автомобиля и груз, который тот взялся доставить из столицы в Гомель.

Он рассказал, что объявление о перевозке товара по маршруту Минск-Гомель было размещено в интернете. На него откликнулся мужчина, который представился Артемом. Он согласился доставить яблоки на своем грузовике.

Затем мужчины перегрузили 200 тонн яблок в грузовую машину и водитель уехал. К месту назначения в итоге он не прибыл, а его телефон оказался отключен.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили личность водителя - им оказался 29-летний житель Брестской области. Он был задержан. Отмечается, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Как было установлено, он решил воспользоваться объявлением. Узнав, что яблоки будут перевозиться без документов, мужчина решил их похитить и перепродать. При этом он для конспирации сменил регистрационный номер на машине, а также приобрел в одной из соцсетей у неизвестного лица сим-карту, которой и пользовался для связи. Он вывез фрукты в Молодечно, где и реализовал. Вырученные деньги мужчина оставил себе.

В отношении 29-летнего мужчины по факту случившегося возбуждено уголовное дело, материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК.

Читайте также: