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Мешали работать ЦИК на выборах: в Минске начинается суд над обвиняемыми
19.04.2021 13:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр - Sputnik. Минский областной суд 20 апреля начнет рассмотрение уголовного дела о приготовлении к участию в массовых беспорядках и воспрепятствованию работе Центризбиркома.
Уголовное дело, по которому проходят пять обвиняемых, расследовала генеральная прокуратура Беларуси. В отношении них возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
"В 10:00 состоится первое судебное заседание. Пять фигурантов обвиняются в осуществлении мероприятий с целью принять личное участие в группе с иными лицами по предварительному сговору планируемых на территории Республики Беларусь, в том числе Минска, массовых беспорядках и воспрепятствовании работе Центризбиркома", - сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном суде.
Как ранее сообщалось со ссылкой на Генпрокуратуру, в уголовном деле речь идет о приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучении и иной подготовке лиц для участия в таких массовых беспорядках.
Кроме того, одному из обвиняемых вменено в вину воспрепятствование работе Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов группой лиц по предварительному сговору с применением угрозы по ч.2 ст.191 УК.
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В уголовном деле идет речь о погромах, поджогах, уничтожении имущества, обучении и иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках.
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