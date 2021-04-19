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Мешали работать ЦИК на выборах: в Минске начинается суд над обвиняемыми

19.04.2021 13:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр - Sputnik. Минский областной суд 20 апреля начнет рассмотрение уголовного дела о приготовлении к участию в массовых беспорядках и воспрепятствованию работе Центризбиркома.

Уголовное дело, по которому проходят пять обвиняемых, расследовала генеральная прокуратура Беларуси. В отношении них возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

"В 10:00 состоится первое судебное заседание. Пять фигурантов обвиняются в осуществлении мероприятий с целью принять личное участие в группе с иными лицами по предварительному сговору планируемых на территории Республики Беларусь, в том числе Минска, массовых беспорядках и воспрепятствовании работе Центризбиркома", - сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном суде.

Как ранее сообщалось со ссылкой на Генпрокуратуру, в уголовном деле речь идет о приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучении и иной подготовке лиц для участия в таких массовых беспорядках.

Кроме того, одному из обвиняемых вменено в вину воспрепятствование работе Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов группой лиц по предварительному сговору с применением угрозы по ч.2 ст.191 УК.

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Теги: Минск
 
 
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В уголовном деле идет речь о погромах, поджогах, уничтожении имущества, обучении и иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках.
 
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