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Коррупционный скандал: инспектор по энергонадзору попал под следствие

19.04.2021 14:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр - Sputnik. Прокурор Заводского района Минска возбудил в отношении госинспектора уголовное дело о получении взятки, сообщили в службе информации столичной прокуратуры.

Коррупционному скандалу предшествовали прокурорские проверки в сфере энергетического и газового надзора микрорайоне столицы, где сосредоточено большинство крупнейших предприятий.

"По результатам проверки установлено, что инспектор по энергетического и газовому надзору организовал схему по получению взяток от представителей субъектов хозяйствования Заводского района Минска за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию", – рассказали Sputnik в прокуратуре Минска.

Там также сообщили, что инспектора задержали при получении очередной взятки в размере 100 рублей за подготовку, подписание и выдачу акта осмотра объекта электроустановок организации. При чем инспектор данный осмотр не проводил.

В итоге прокурор Заводского района Минска возбудил в отношении инспектора уголовное дело по ч.2 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которое для организации расследования направил в Заводской (г. Минска) районный отдел Следственного комитета.

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Теги: Минск
 
 
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По данным прокуроров, инспектор организовал схему по получению взяток от представителей субъектов хозяйствования Заводского района столицы.
 
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