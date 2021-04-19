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В Браславском районе мужчина пошел в лес за рогами - и потерялся

19.04.2021 16:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Браславском районе 64-летний мужчина пошел в лес за рогами диких животных — и потерялся. На помощь ему пришли спасатели, сообщает МЧС.

Пенсионер потерялся возле деревни Дубровка. В МЧС об этом сообщили около семи часов вечера 18 апреля.

У мужчины был с собой мобильный телефон. Спасатели до него дозвонились и держали с ним связь.

Пенсионер вышел из леса примерно через час, услышав звук сирены. В медпомощи он не нуждался.

Мужчина рассказал, что пошел в лес на поиски рогов диких животных.

 
 
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У мужчины был с собой мобильный телефон. Спасатели до него дозвонились и держали с ним связь.
 
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