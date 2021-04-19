"Польскую школу" в Бресте ликвидирует по решению суда

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Экономический суд Брестской области принял решение по ликвидации ООО "Польская школа" в Бресте, сообщили в Верховном суде.

В конце февраля в школе прошло мероприятие, посвященное "Дню проклятых солдат" с участием польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка. Мероприятие спровоцировало дипломатический скандал между Минском и Варшавой, а обстоятельства его проведения выясняли прокуроры. В середине марта прокуратура Бреста направила в экономический суд области иск о ликвидации ООО "Польская школа".

"Девятнадцатого апреля экономическим судом Брестской области рассмотрено дело по исковому заявлению прокурора города Бреста, поданное в целях защиты государственных и общественных интересов администрации Ленинского района города Бреста, к ООО "Польская школа" о ликвидации", – сообщили Sputnik в Верховном суде.

Суд принял решение ликвидировать структуру и обязал завершить этот процесс до 19 июля.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано не позднее 15 дней с момента принятия.

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