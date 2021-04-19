Более 500 киберпреступлений совершено в Витебской области с начала года

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 19 апр – Sputnik. За первые три месяца 2021 года следователи Витебской области возбудили 583 уголовных дела по статье "Хищение путем использования компьютерной техники", сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

За тот же период прошлого года по этой статье было возбуждено всего 185 уголовных дел.

"В Витебской области участились случаи хищений денежных средств с использованием платежных банковских карт и социальных сетей. Причем преступники используют различные способы выманивания денег и все время стараются придумать что-то новое", – отметили в УСК.

Один из популярных способов хищения – так называемый фишинг: рассылка электронных сообщений, в которых содержаться ссылки на сайты, неотличимые от настоящих. Когда жертва попадает на фишинговую страницу, мошенники всячески вынуждают ее ввести свои логин и пароль для доступа к платежному аккаунту. Таким образом потерпевший сам дает преступникам возможность себя обокрасть.

Особенно распространен этот вид мошенничества при покупке или продаже товаров на различных интернет-площадках. Обычно мошенники высылают потерпевшим ссылки на якобы сайты банков либо проверенных платежных систем и предлагают оплатить покупку либо доставку товара. После того как жертва вводит данные своей карты, те сразу становятся доступны преступнику.

Вторая форма мошенничества – вишинг: злоумышленники звонят жертвам и, представляясь работниками банка, под разными предлогами выманивают данные платежных банковских карт, с которых потом снимают все деньги.

Одним из относительно новых видов вишинга стали звонки от мошенников, которые, представляясь сотрудниками банка, сообщают потерпевшему, что его личная информация стала известна кому-то из сотрудников банка, который якобы пытается украсть деньги со счета потерпевшего. Жертве предлагают помочь в поимке "непорядочного сотрудника", взяв кредит на крупную сумму и либо переслать деньги злоумышленникам, либо передать им данные своей карты. Причем мошенники могут звонить не только через мессенджеры, но и с белорусских номеров.

Следователи напомнили основные правила, которые следует соблюдать, чтобы не стать жертвами мошенников:

не передавать данные платежных банковских карт третьим лицам – в том числе в переписке в интернете или по телефону;

не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать подозрительные письма и вложения к ним;

осуществлять оплату в интернете только на проверенных ресурсах;

помнить, что сотрудники банка никогда не будут узнавать личные данные клиента.

Читайте также: