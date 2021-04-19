Раскрыто убийство девушки, которое произошло в Бобруйске более 20 лет назад

Источник материала: Tut.by

В апреле 2000 года на жительницу Бобруйска напал мужчина, он избил девушку, а потом нанес удары ножом. Девушка погибла. Раскрыть преступление тогда не удалось, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Около полуночи 16 апреля 2000 года 20-летняя жительница райцентра возвращалась домой. Возле подъезда ее встретил мужчина, затащил в лифт и избил. На лестничной площадке молодой человек несколько раз ранил девушку ножом, снял с нее одежду, после чего на техническом этаже продолжил наносить увечья, от которых потерпевшая скончалась, рассказали в милиции.

Нападавший забрал сумочку жертвы и скрылся, нож выбросил в болото. На теле погибшей эксперты насчитали более 50 ранений.

Личность подозреваемого установили в этом году, нашли и орудие преступления — немецкий штык-нож времен войны.

43-летнего мужчину признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за убийство. Сейчас он находится в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В Следственном комитете сообщили , что с подозреваемым проводятся следственные действия. Все обстоятельства совершения преступления устанавливаются, готовятся необходимые материалы для предъявления обвинения.