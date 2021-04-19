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Раскрыто жестокое убийство девушки, которое потрясло Бобруйск 20 лет назад

19.04.2021 18:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство девушки, совершенное в Бобруйске более 20 лет назад, подозреваемый уже не первый год находится в местах лишения свободы за другое преступление, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Как следует из материалов дела, около полуночи 16 апреля 2000 года 20-летняя жительница Бобруйска возвращалась домой, и была убита в поезде своего дома. Всего на теле погибшей эксперты насчитали более 50 ранений. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, и оно попало в разряд так называемых "глухарей".

"Оперативники  установили личность подозреваемого в этом году. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за убийство", – сообщили Sputnik в МВД.

В настоящее время 43-летний фигурант дела находится в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Орудие преступления – немецкий штык-нож времен войны – оперативники нашли через год после кровавой расправы.

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Теги: Минск
 
 
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Убийца нанес 20-летней девушке более 50 ранений немецким штык-ножом времен Великой Отечественной войны.
 
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Раскрыто убийство девушки, которое произошло в Бобруйске более 20 лет назад
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