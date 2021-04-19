|
Кыргызстанца депортируют из Беларуси за попытку дачи взятки таможенникам
20.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр – Sputnik. Гражданина Кыргызстана депортируют из Беларуси за попытку дачи взятки таможеннику, сообщили в Государственном таможенном комитете республики.
©
Мужчина въезжал на территорию Беларусь на большегрузном автомобиле через пункт пропуска "Каменный Лог".
"Гражданин передал паспорт, в котором находилось 50 евро, проводившему контроль таможеннику. В последующем мужчина подтвердил, что передал денежные средства во избежание проверки транспортного средства и перемещаемого в нем товара", – сказали в ГТК.
В комитете уточнили, что 32-летний Кыргызстана по решению суда был арестован на три месяца, а затем его ждет депортация из Беларуси.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина ехал в Беларусь на большегрузном автомобиле и взяткой пытался решить вопрос с досмотром машины на границе.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)