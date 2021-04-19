Кыргызстанца депортируют из Беларуси за попытку дачи взятки таможенникам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 апр – Sputnik. Гражданина Кыргызстана депортируют из Беларуси за попытку дачи взятки таможеннику, сообщили в Государственном таможенном комитете республики.

Мужчина въезжал на территорию Беларусь на большегрузном автомобиле через пункт пропуска "Каменный Лог".

"Гражданин передал паспорт, в котором находилось 50 евро, проводившему контроль таможеннику. В последующем мужчина подтвердил, что передал денежные средства во избежание проверки транспортного средства и перемещаемого в нем товара", – сказали в ГТК.

В комитете уточнили, что 32-летний Кыргызстана по решению суда был арестован на три месяца, а затем его ждет депортация из Беларуси.

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