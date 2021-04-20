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На вспашке поля под Круглым дотла сгорел трактор - его даже не пытались потушить до приезда пожарных
Источник материала: Tut.by
В Круглянском районе вечером 19 апреля дотла сгорел трактор «Беларус». Люди при пожаре не пострадали, трактор уничтожен,
Причина пожара устанавливается.
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На вспашке поля под Круглым дотла сгорел трактор - его даже не пытались потушить до приезда пожарных
Люди при пожаре не пострадали.
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