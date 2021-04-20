На вспашке поля под Круглым дотла сгорел трактор - его даже не пытались потушить до приезда пожарных

Источник материала: Tut.by

В Круглянском районе вечером 19 апреля дотла сгорел трактор «Беларус». Люди при пожаре не пострадали, трактор уничтожен, сообщает МЧС.

Тракторист вспахивал поле возле деревни Большое Зубово на тракторе «Беларус» 2012 года выпуска, когда около 17.00 трактор загорелся. К приезду спасателей техника пылала, никто не пытался справиться с огнем до прибытия пожарных.

Причина пожара устанавливается.